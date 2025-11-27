Muggiano, una minaccia di security a Fincantieri. Ma fortunatamente è solo un’esercitazione

Si è trattato di una semplice esercitazione, programmata dalla Capitaneria di porto – Autorità designata per la security marittima – con l’obiettivo di verificare l’efficacia dei processi di coordinamento tra le diverse Amministrazioni coinvolte e la piena adeguatezza delle procedure previste dal piano di security del terminal portuale. Nelle prime ore della mattinata di lunedì 25 novembre, dalle 9 alle 10.30, presso il terminal “Cantiere Integrato del Muggiano – Fincantieri”, si è svolta un’esercitazione complessa che ha visto impegnati uomini e mezzi di Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Dogana, Vigili del Fuoco e Autorità di Sistema Portuale. La direzione delle operazioni è stata affidata alla sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia.

Lo scenario ipotizzato prevedeva l’innalzamento del livello di security disposto dal Comando generale a causa di una potenziale minaccia nel porto spezzino. Durante i controlli all’interno dell’area portuale del Muggiano, il personale di sicurezza individuava infatti un pacco sospetto. Immediata la risposta della sala operativa, che attivava le procedure per la tutela delle persone presenti e informava tutte le navi in porto affinché adottassero le misure di autoprotezione previste.

