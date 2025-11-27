“Natale d’Incanto a Laigueglia”, nel borgo si accende la magia del Natale

Laigueglia. Libri, film per bambini, elezione di Miss Inverno, tombolate, concerti, cimento invernale. A Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia, con “Natale d’Incanto a Laigueglia” si accende la magia del Natale. Sarà un mese all’insegna della tradizione e dell’atmosfera natalizia resa possibile grazie al contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria a cura del Comune, Proloco, Parrocchia San Matteo, Associazione Mestei e Segnue, Biblioteca Civica, Comitato genitori istituto comprensivo Andora-Laigueglia, Associazione Vecchia Laigueglia e Confraternita di Santa Maria Maddalena.

“Il programma di quest’anno, pensato per soddisfare gli interessi di tutte le età, tutti i gusti e tutti gli interessi, dalla musica, alla letteratura, al teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura, mettendo in vetrina i nostri tesori artistici e paesaggistici, vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi, che avranno ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente, tra cinema pomeridiano, laboratori e spettacoli dal vivo gratuiti, acrobati, giocolieri, clown, mangiafuoco, tombolate per tutta la famiglia, la tradizionale cioccolata calda dal molo dopo la Messa di Mezzanotte a Natale e la grande novità di quest’anno, la nota e collaudata kermesse di bellezza di Miss Inverno, che per la prima volta si terrà in piazza a Laigueglia – commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, che prosegue – Anche durante tutte le vacanze di Natale, a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.

