Natale/ L’accensione dell’albero in piazza: origini e date nel Tigullio

L’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie è ormai, in molte città, considerato l’evento che dà il via ufficialmente alla stagione natalizia. Non si tratta solo della messa in mostra delle decorazioni, ma di un momento collettivo, atteso da famiglie e cittadini, che trasforma le vie e le piazze in una cornice di festa. Da dove nasce, però, questa tradizione?

L’albero di Natale come simbolo ha origini antichissime e inizialmente non legate al mondo cristiano. La tradizione risale, infatti, alle antiche civiltà nordiche e celtiche che consideravano gli alberi sempreverdi simboli di rinascita nei mesi più oscuri. Il cristianesimo ne reinterpretò il valore simbolico associandolo alla Trinità, così che divenne segno di speranza e rinnovamento spirituale. La tradizione si diffuse in Europa tra il XVII e il XIX secolo, trasformando l’albero in un simbolo universale delle feste.

