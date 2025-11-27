Navi da crociera al Garibaldi a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Costa e Aida scelgono Spezia per le feste

Tre navi da crociera al Molo Garibaldi nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una presenza insolita, quella delle festività 2025, considerando che per molti italiani le festività restano appuntamenti da trascorrere in famiglia, lontano dai flussi turistici. E insolita anche per il porto: dicembre, negli anni scorsi, era un mese povero di approdi, mentre quest’anno lo scalo spezzino farà registrare tre attracchi proprio nelle giornate più simboliche.

Ci si chiede dunque se la scelta sia frutto di una coincidenza di calendari o di una programmazione mirata. Da Costa Crociere, che porterà in porto Costa Toscana e Costa Pacifica, spiegano che non si tratta di un caso: “Anche quest’anno abbiamo scelto di offrire ai nostri ospiti esperienze che uniscano la navigazione alla scoperta del territorio”, affermano, sottolineando come l’itinerario invernale “Golfi d’Italia” punti a valorizzare le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti anche nei mesi di bassa stagione. Quanto alla vita a bordo, “le giornate festive vengono sempre celebrate con intrattenimento dedicato e un’atmosfera accogliente”.

