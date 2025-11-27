Il Comune di Sarzana ha affidato alla Sciacca Trasporti il servizio di smontaggio degli arredi, trasferimento ai magazzini comunali e pulizia completa dei locali delle vecchie scuole “Carducci”, destinate all’attesa demolizione nel quadro del lotto 2 dell’intervento di sostituzione edilizia del nuovo plesso scolastico. L’operazione prevede una spesa di circa 47mila euro. Per procedere con le opere previste, è stato necessario programmare lo sgombero degli ambienti ancora arredati e contenenti materiali dell’istituto scolastico. Secondo quanto riportato nella determina dell’Ufficio Tecnico, parte del materiale verrà conservato e destinato ai futuri spazi educativi, mentre gli elementi non più utilizzabili saranno avviati a smaltimento autorizzato.

L’intervento comprende lo smontaggio e il trasferimento degli arredi nel magazzino comunale di San Lazzaro, la movimentazione di altro materiale scolastico e la pulizia finale dei locali prima della consegna all’impresa che realizzerà la demolizione del blocco. Con l’avvio delle operazioni di sgombero, il progetto per il nuovo civic center entra finalmente nella fase esecutiva verso il completamento del più ampio intervento che riguarda demolizione e ricostruzione del plesso.

L’articolo Nuovo plesso scolastico: inizia lo sgombero delle Carducci proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com