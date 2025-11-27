Ospedali a misura di donna, anche il Sant’Andrea quest’anno tra le strutture ‘bollino rosa’

Nel corso di una cerimonai tenutasi stamani al ministero della Salute, Fondazione Onda Ets, realtà che da vent’anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato i bollino rosa per il biennio 2026-2027. Toccata anche la nostra provincia, in virtù dei due bollini che si aggiudica l’ospedale Sant’Andrea della Spezia, non presente nel novero delle strutture destinatarie del riconoscimento in occasione dell’edizione precedente dei bollini, la 2024/25.

Quello dei bollini rosa “è un riconoscimento biennale che Fondazione Onda ETS attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri ’in ottica di genere’ – si legge in un comunicato odierno di Fondazione Ets -. I 370 ospedali premiati con il ‘Bollino’ acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale”. Tali ospedali “fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato”, si osserva ancora.

Tra le specialità cliniche considerate (diciotto in tutto), quest’anno sono state inserite per la prima volta l’Oftalmologia e la Medicina del dolore e Disciplina del dolore ed è stata reinserita la Pediatria.

