Parcheggio del Campasso, dopo i lavori riapertura il 1 dicembre

Genova. Riapre il primo dicembre il parcheggio del Campasso in via della Pietra, dopo i lavori realizzati, da Aster, di ripristino del manto stradale, iniziati a fine ottobre.

“L’intervento ha comportato la fresatura e riasfaltatura e un tempo tecnico per consentire al calcestruzzo drenante di solidificarsi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – da lunedì l’area sarà quindi di nuovo disponibile per la sosta delle auto e, di concerto con il municipio Valpolcevera, abbiamo deciso di mantenere i parcheggi, attivati durante i lavori, lungo Strada Nuova per venire incontro a una fase complessa per i cantieri aperti nella vallata e mitigare i disagi dei residenti”.

