Passaporti, da dicembre la novità per i pagamenti: ecco cosa cambia

La richiesta di rilascio del passaporto può essere presentata agli Uffici Passaporto competenti per il proprio luogo di residenza, domicilio o dimora. Per chi vive all’estero, la domanda va invece inoltrata alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. A partire dal 1° dicembre 2025, il pagamento per ottenere il passaporto ordinario – il cui costo aggiornato è di 42,70 euro – non dovrà più essere effettuato tramite bollettino postale. L’importo andrà versato utilizzando i servizi messi a disposizione da Poste Italiane negli uffici postali o online, oppure tramite la piattaforma PagoPA. In pratica, il cittadino potrà saldare la somma presso un ufficio postale, agli sportelli bancari, nelle tabaccherie e ricevitorie abilitate. Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche comodamente da casa, attraverso i servizi online di Poste Italiane, degli istituti bancari o degli altri operatori autorizzati. Al momento del pagamento, sia allo sportello sia online, occorrerà comunicare o inserire il nome e il codice fiscale della persona per cui si richiede il passaporto, anche nel caso si tratti di un minore. Restano validi i pagamenti effettuati tramite bollettino postale prima del 1° dicembre 2025. Per ulteriori dettagli sul rilascio del passaporto, è possibile collegarsi al sito della Polizia di Stato e consultare la pagina dedicata.