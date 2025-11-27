Porto di Genova, maxi sequestro di una sostanza chimica usata per lavorare cocaina ed eroina

Genova. La guardia di finanza e l’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato nel porto di Genova oltre 10 tonnellate di prodotto chimico industriale contenente circa 700 chili di permanganato di potassio, una sostanza frequentemente impiegata dalle organizzazioni criminali per la produzione di cocaina ed eroina.

Il carico, arrivato da Durban, in Sudafrica, era stivato in un container e classificato come miscela chimica denominata ccp108, composta da ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato di sodio e bicarbonato di sodio. Durante il controllo, funzionari e militari hanno nutrito dubbi sulla regolarità dell’operazione commerciale e hanno richiesto l’intervento del laboratorio chimico delle dogane.

» leggi tutto su www.genova24.it