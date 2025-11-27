Qualità, esperienza e amore per l’Imperia. Costantini: “Voglio chiudere la carriera qua. Riolfo una garanzia”

Imperia. Le tante difficoltà con le quali l’Imperia è costretta da tempo a convivere non sta intaccando sulle prestazioni della squadra. I neroazzurri sono una squadra complessivamente giovane e con tanto entusiasmo da mettere sul campo. Ma mister Riolfo può contare anche su degli esperti di qualità come una vecchia conoscienza del calcio savonese: Nicholas Costantini.

Sono sempre state tante le squadre interessate all’ex centrocampista di Vado e Albenga. E lo è stato anche quest’estate con diverse società che speravano di portarsi a casa tutta la sua qualità ed esperienza. Ma a vincere è stato l’amore per l’Imperia che lo ha portato a mettere i neroazzurri come priorità anche nel bel mezzo della tempesta societaria: “Ho girato molto, ho fatto un po’ tutto, e mi trovavo in un momento della vita in cui potevo permettermi di aspettare e di rifiutare qualcosa. La mia volontà personale e prioritaria è sempre stata quella di chiudere la carriera a Imperia. Non aver giocato tanti anni mi ha permesso di aspettare di più e di credere anche quando, sinceramente, ci credevo poco. Ma giocare al “Ciccione” per me è troppo bello: l’idea è quella di riuscire a finire qui”.

