Rischia di soffocare con il cibo: soccorritori e medico del 118 evitano il peggio

Paura per un’anziana che ha rischiato di soffocare nella sua abitazione in centro città. La donna, ultranoventenne, si trovava a tavola per pranzo quando improvvisamente non riusciva più a respirare per un boccone di cibo. Chi era con lei non ha esitato un instante e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118. Ed è stato proprio il medico ha liberarle le vie respiratorie. La donna si è ripresa ma è stato necessario comunque un trasporto d’urgenza al Pronto soccorso della Spezia.

