Sciopero generale, Riconvertiamo Seafuture invita a prendere parte al corteo: “Recuperiamo il filo rosso delle enormi mobilitazioni degli scorsi mesi”

“Durante le mobilitazioni degli scorsi mesi, gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre, che hanno visto a a Spezia scendere in piazza migliaia di cittadini e cittadine, era stato annunciato che, in assenza di cambiamenti concreti, sarebbero state intraprese nuove iniziative di mobilitazione. Alla luce della situazione internazionale e delle recenti scelte del governo in materia di bilancio lanciamo una nuova giornata di protesta per lo sciopero generale del 28 novembre”. Lo si legge in una nota diffusa da Coordinamento Riconvertiamo Seafuture – Restiamo umani.

“Nonostante si parli di ‘tregua’, nella Striscia di Gaza continuano ogni giorno violenze e bombardamenti, con oltre 300 vittime palestinesi riportate nelle ultime settimane. A questo si aggiunge la decisione di procedere con una nuova legge finanziaria che incrementerebbe le spese militari dagli attuali 33 miliardi fino a 100 miliardi di euro all’anno – proseguono dal gruppo -. Tale scelta avverrebbe a discapito dei settori fondamentali per la cittadinanza e il welfare: sanità, istruzione, salari e pensioni, già oggetto di continui tagli in un momento storico già di forte crisi sociale ed economica. Recuperare il filo rosso delle enormi mobilitazioni degli scorsi mesi e rafforzare un fronte di lotta contro politiche ed economia di guerra è un dovere per chi crede che un mondo di pace, solidarietà e di uguaglianza sia ancora possibile”.

“La forza e la determinazione dell’esperienza dell’Acampada – conclude la nota – hanno dimostrato che la lotta paga e che un nuovo movimento di massa è pronto a tornare a essere marea. Per queste ragioni invitiamo la cittadinanza a partecipare al corteo previsto alle ore 17:00 nel Piazzale della stazione della Spezia”.

