Tassa sui passeggeri di traghetti e crociere, Salis incontra armatori e operatori portuali

Genova. Le polemiche sulla tassa da 3 euro per ogni passeggero di traghetti e crociere che si imbarca dal porto di Genova — e che il Comune vorrebbe introdurre dal 2026 in base al bilancio di previsioni — ha già scatenato la polemica e non solo quella politica. Ad alzare gli scudi contro una misura che era stata ipotizzata, e poi accantonata, anche dalla passata giunta di centrodestra, è il mondo della portualità: in primo luogo armatori e terminalisti ma anche spedizionieri e agenti marittimi.

Tutta la galassia della Blue Economy teme che la “gabella” possa riflettersi negativamente sui traffici portuali e far diminuire il numero di passeggeri senza tenere conto che quei flussi, per la città, rappresentano un disagio e anche un costo in termini di gestione della viabilità, della sicurezza e dell’impatto ambientale.

» leggi tutto su www.genova24.it