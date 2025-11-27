“Un incendio all’ospedale”, ad Albenga la prima esercitazione in Liguria insieme ai vigili del fuoco: 100 persone coinvolte

Albenga. Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale di Albenga la prima esercitazione in Liguria in collaborazione con i vigili del fuoco di Savona. Una vera e propria simulazione di una situazione di emergenza a cui hanno preso parte oltre 100 persone tra vigili del fuoco del comando provinciale di Savona, militi delle pubbliche assistenza (Croce Bianca e Croce Rossa di Albenga) e ovviamente medici, infermieri, ma anche gli studenti dell’istituto Agrario e dell’Università di Genova, ma anche gli addetti alla sicurezza del gruppo A.l.m.a..

Erano presenti alla simulazione il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il direttore generale di Asl2 Michele Orlando, la vicaria del Prefetto Alessandra Lazzari, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Di Maria e il responsabile del servizio protezione e prevenzione di Asl2 Fabio Cocci.

» leggi tutto su www.ivg.it