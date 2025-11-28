Acque Pubbliche Savonesi: Santiago Vacca pronto ad entrare nel CdA al posto di Franco Orsi

Savona/Alassio/Borghetto Santo Spirito. Sarà Santiago Vacca, attuale vice presidente di Servizi Ambientali, il prossimo membro del CdA di Aps – Acque Pubbliche Savonesi, dopo la scomparsa di Franco Orsi avvenuta qualche settimana fa.

Di prassi, il CdA dovrebbe essere composto dai presidenti delle tre società che andranno a comporre Aps, il Consorzio Depurazione Acque, Sca e Servizi Ambientali, guidati rispettivamente da Maurizio Maricone, Emanuela Preve e Barbara Balbo; quest’ultima, tuttavia, ha fatto un passo indietro per motivi professionali (restando tuttavia alla presidenza della società partecipata che gestisce il depuratore di Borghetto Santo Spirito). A prendere il suo posto, dunque, sarà il vice presidente di Servizi Ambientali, cioè Vacca. Il CdA dovrebbe riunirsi il prossimo 4 dicembre e ratificare la nomina.

