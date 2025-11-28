Al via lunedì il piano “emergenza freddo”, più posti letto e servizi per le persone senza dimora

Viste le rigide temperature invernali, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini e il direttore di Caritas diocesana, don Luca Palei, hanno congiuntamente attivato le misure contenute nel piano “emergenza freddo”, che saranno in vigore da lunedì 1° dicembre fino al 31 marzo, salvo proroghe. In virtù dell’attivazione delle misure, la “Locanda il Samaritano”, il presidio per l’ospitalità notturna di Caritas a Pegazzano, in Via XV Giugno, operativo tutto l’anno, viene ampliato: potrà così accogliere fino a 27 persone senza dimora. Caritas mette inoltre a disposizione ulteriori posti letto per le donne senza dimora presso la “Comunità dell’Orto” di Via Brugnato. L’inserimento nelle strutture avviene attraverso il Centro di ascolto Caritas di Via don Minzoni 43, fino ad esaurimento posti.

Secondo le disposizioni per l’”emergenza freddo”, sono previsti nell’ospitalità anche la colazione e il servizio pasti serali; a disposizione degli ospiti anche il servizio lavanderia.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse il dormitorio rimarrà aperto 24 ore su 24.

Caritas ricorda inoltre che è possibile donare coperte e abiti caldi presso il Centro d’ascolto di Via don Minzoni (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16) e presso La Cittadella della Pace di Via XV Giugno 1918 tutti giorni h24. Questo il numero da contattare in caso di emergenza: 0187-731601 (Centro d’ascolto Caritas).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com