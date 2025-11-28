Associazionismo in lutto per la scomparsa del presidente di Arci Liguria Stefano Kovac

Lutto nel mondo dell’associazionismo e del terzo settore per la prematura scomparsa del presidente di Arci Liguria Stefano Kovac, spentosi questa mattina all’età di 56 anni. Attivista fin dai primi anni Novanta era stato fra gli organizzatori del Genoa Social Forum e del Firenze Social Forum. Presidente di Arci Genova dal 2014, tre anni dopo era diventato portavoce del Forum del Terzo Settore e dal 2022 era stato eletto alla guida dell’Arci regionale che così lo ricorda: “Oggi ci ha lasciato il nostro Presidente, una perdita che ci lascia increduli e tristi, se ne va un pezzo del nostro cuore. Un vuoto che viene colmato dalla grande eredità che ci lascia in termini di valori, impegno e idee. Ci stringiamo tutte e tutti più forte per proseguire insieme il cammino sulla strada che ha tratteggiato”. “Stefano è stato uno sguardo lucido sul mondo – scrive invece Arci Nazionale – aveva uno spirito critico raro, un acume che sapeva aprire spiragli anche nei momenti più complicati, e quella capacità unica di dire le cose come stavano senza mai ferire, anzi: mettendo in moto pensieri, possibilità, dubbi fecondi. Era generoso nel modo più serio e discreto: con il tempo, con le relazioni, con l’impegno politico. È difficile immaginare l’Arci senza il suo passo, la sua ironia, quel modo tutto suo di esserci. Ci stringiamo alle compagne e ai compagni di Genova e della Liguria, a chi ha condiviso con lui lavoro, discussioni, notti lunghe e battaglie necessarie. Ma soprattutto ci stringiamo alla sua famiglia, ai suoi figli, a sua moglie che con forza e coraggio l’ha accompagnato. Ci mancherà moltissimo. E continueremo a portarlo con noi, come si portano gli incontri che davvero ti cambiano”. “A nome mio personale e dell’UISP Nazionale – scrive invece Tiziano Pesce – sicuro di interpretare in particolare i sentimenti dei Comitati UISP di Genova e della Liguria, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Kovac, presidente di Arci Genova e Liguria, consigliere nazionale, già Portavoce del Forum Genovese del Forum del Terzo Settore, attivista da sempre dei movimenti pacifisti, della solidarietà e della cooperazione internazionale, e tanto tanto altro. Le sue competenze, la sua passione, la sua caparbietà, la sua visione e il suo impegno quotidiano nel promuovere partecipazione, diritti e cultura, per promuovere socialità e aiutare gli ultimi, hanno rappresentato un punto di riferimento prezioso per l’intero tessuto associativo”. Per Music for Peace “Genova perde un pezzo del suo cuore. Ci lascia un amico vero – si legge – un operatore sociale straordinario, un narratore capace di dare voce a chi non l’aveva, un mediatore instancabile e, a modo suo, un filosofo gentile che sapeva illuminare le persone e i luoghi che incontrava”.

