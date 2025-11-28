Borzonasca: ricerca anche con unità cinofile di un piemontese 72enne

Vigili del fuoco con unità cinofile sono alla ricerca di un uomo di 72 anni residente ad Acqui Terme, ospite di un amico a Borzonasca, in località Asinino. Era sceso in giardino con i suoi ospiti che alle 17.00 si sono assentati per pochi minuti. Quando sono tornati il loro ospite era sparito. Probabilmente era uscito per “esplorare” la località; essendo un buon camminatore, potrebbe essersi allontanato senza rendersene conto ed avere perso l’orientamento. O essere scivolato. Le ricerche sono indirizzate verso Monte Moggio in direzione del Passo del Bocco. L’uomo, scendendo in giardino, aveva lasciato il telefonino a casa e ciò complica le ricerche. A preoccupare, è il fatto che la temperatura è di quattro gradi, destinata a scendere ulteriormente.

» leggi tutto su www.levantenews.it