Chiavari: morte di Andrea, le Asl 3-4 non dovranno rispondere in sede civile

Inchiesta per il decesso di Andrea Demattei, il canoista 14enne morto per ipotermia nelle acque del fiume Entella dopo che la canoa su cui si stava allenando era finita contro un tronco d’albero, trasportato dalla corrente dopo un nubifragio. Un punto fermo: le Asl3 e 4 non saranno chiamate in causa come parti civili.

Imputati 6 vigili del fuoco la cui presunta responsabilità dovrà essere dimostrata in sede processuale. La tragedia il 12 gennaio 2023; dopo quasi tre anni non è ancora stato stabilito se saranno imputati i due medici intervenuti: uno dell’automedica del Tigullio, l’altro in servizio sull’elicottero Drago. Ancora da definire anche la posizione dei due istruttori che guidavano il gruppo di canoisti tra cui Andrea.

