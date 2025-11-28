Crisi Amt, i legali dopo l’udienza in tribunale: “Clima molto positivo, verso il via libera alle misure protettive”

Genova, Un rinvio tecnico al 12 dicembre, ma in un clima definito “molto positivo” dal team legale di Amt che questa mattina si è presentata davanti alla giudice Chiara Monteleone del Tribunale di Genova nell’udienza per la conferma delle misure protettive richieste nell’ambito della composizione negoziata della crisi dell’azienda di trasporto pubblico metropolitano di Genova.

Insieme agli avvocati Franco Vazio e Marco Arato e ai loro team (legali di Amt) e al direttore generale dell’azienda Paolo Ravera, all’udienza era presente anche il commercialista Giovanni Mottura, esperto nominato dalla Camera di commercio, con i suoi collaboratori.

