È morto Paolo Badano, storico sindaco di Sassello. Il ricordo d’affetto in paese: “Una grande persona”

Sassello. C’è grande tristezza per la scomparsa di Paolo Badano. Fu sindaco del paese per tre mandati. Ottima persona. Legatissimo a Sassello dove governò dal 1995 al 1999, dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2012.

Ex dirigente della Fiat. Gli anni a Torino, poi il ritorno nel suo paese. Storico sindaco, ma non solo. “Una grande persona” lo ricordano così. Con affetto e gratitudine. Appassionato di cultura. Ideò bellissimi concorsi di poesia. Mente fervida, arguta. Fu proprio lui ad avere avuto il merito dell’invenzione della Bandiera Arancione: il vessillo che riconosce ai paesi dell’entroterra qualità ambientale e turistica. Mancherà moltissimo, Paolino. Si è spento ieri, nel primo pomeriggio.

