Ex Ilva, fumata nera a Roma. Sindacati pronti a riprendere i blocchi: “Più preoccupati di prima”

Genova. Fumata nera dall’incontro sull’ex Ilva nella sede del ministero delle Imprese a Roma. Il Governo non torna indietro sul ciclo corto, la modalità produttiva che potrebbe portare allo stop agli impianti del Nord Italia. A Cornigliano resterebbero in attività 585 lavoratori, ma la produzione scenderebbe ai minimi, senza certezze su cosa accadrà in seguito. E i sindacati, considerate insufficienti le previsioni sulla ripartenza a pieno regime da marzo, sono pronti a riprendere la mobilitazione a Genova, probabilmente con le stesse modalità della settimana scorsa.

Presenti al tavolo anche il presidente ligure Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. L’appuntamento era alle 15.00 per gli stabilimenti del Nord e un’ora dopo per il gruppo nel suo complesso. Le delegazioni tarantine hanno ottenuto di entrare in sala prima che fosse il loro turno, ma nel frattempo i genovesi si sono alzati e hanno abbandonato la riunione: prima la Fiom Cgil e la Uilm, poi anche la Fim Cisl.

