Ex Ilva, Salis: “Dal ministero nessuna certezza, intervenga la presidenza del consiglio”

Roma. “Ennesima gara, ennesimo rinvio, ennesime incertezze. Il governo, attraverso il ministro Adolfo Urso, ha mostrato ancora una volta di non avere alcuna strategia per risolvere la crisi ex Ilva e continua a navigare a vista. A questo punto, è necessario che intervenga direttamente la presidenza del consiglio per dare risposte concrete, garanzie pubbliche e tempi certi ai lavoratori e ai territori”.

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, dopo il tavolo sull’ex Ilva oggi pomeriggio a Roma, al ministero dell’Imprese e del Made in Italy.

