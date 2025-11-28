“Il calendario scorre e le date si accumulano, ma il ponte di via Falcinello a Sarzana sembra restare sempre un passo indietro. Marzo 2023, poi settembre 2024, poi ancora giugno 2025, fino ad arrivare all’ultima promessa: 28 novembre 2025. Una successione di scadenze che, da sole, raccontano più di molti comunicati”. Così in una nota il segretario provinciale del PCI Enrico Pieraccini, che prosegue: “Nel frattempo, in città serpeggia l’ironia. C’è chi paragona questa vicenda ai tempi della scuola, quando si cercavano scuse sempre più improbabili per giustificare un ritardo. Resta un punto politico che meriterebbe attenzione: che fine hanno fatto i finanziamenti? Molti progetti cittadini, compresi quelli relativi alla riqualificazione infrastrutturale, sono stati candidati e in diversa misura finanziati attraverso fondi legati al PNRR che prevedono rigide tempistiche di realizzazione. È noto che il mancato rispetto delle scadenze europee possa comportare la perdita dei contributi come avvenuto in altri comuni italiani. La cittadinanza ha diritto di sapere: se i finanziamenti PNRR destinati all’opera siano ancora integralmente disponibili; se i continui slittamenti abbiano determinato criticità nei rapporti con il Ministero o con gli altri enti coinvolti; quali siano le reali tempistiche, questa volta certificate, per la conclusione dei lavori. Per ora resta l’ennesima data promessa e un ponte ancora incompiuto che rischia di diventare, non solo un disagio viario, ma il simbolo più evidente di una gestione amministrativa che fatica a mantenere il passo, con o senza ironia”.

L’articolo PCI: “Cittadinanza deve sapere reali tempistiche per il nuovo ponte di via Falcinello” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com