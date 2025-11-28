Rapallo: scooterista ventenne in codice rosso al San Martino

Brutto incidente per uno scooterista ventenne che poco dopo le 18 ha avuto un incidente in via Aurelia di Ponente che da Rapallo sale verso San Lorenzo della Costa. Il giovane è stato soccorso dal medico del 118 che gli ha riscontrato un trauma cranico. E’ stato trasportato in codice rosso al pronto del policlinico San Martino dai Volontari del Soccorso di Sant’Anna. Sono intervenuti i carabinieri di Santa Margherita per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it