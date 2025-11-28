Rivarolo, colpisce il padre con una coltellata in pancia: 37enne arrestato per tentato omicidio

Genova. Esattamente una settimana fa aveva colpito il padre sulle scale della loro abitazione in via Celesia a Rivarolo con una coltellata all’addome. L’aggressore, un 37enne albanese è stato arrestato due giorni fa dalla squadra mobile di Genova per tentato omicidio. Un arresto avvenuto fuori flagranza, reso possibile dal fatto che il 37enne aveva già un avviso orare del questore di Genova, cioè una misura di prevenzione per maltrattamenti in famiglia.

Stamattina la convalida dell’arresto davanti alla gip Martina Tosetti. L’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Frank, ha negato tutto: ha detto alla giudice di non aver mai maltrattato i genitori e che la coltellata “è stata accidentale”. “Non volevo colpirlo” ha detto alla giudice che ha però convalidato l’arresto è ha disposto la custodia cautelare in carcere.

