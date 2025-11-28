Sanità: il Consiglio delle autonomie locali approva la riforma

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Il Consiglio delle Autonomie Locali si è riunito oggi ed ha espresso parere favorevole, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, sulla riforma della sanità ligure. Si tratta di un passaggio significativo nel percorso di revisione del sistema sanitario regionale, volto a rafforzare l’organizzazione dei servizi territoriali, migliorare l’efficacia dei processi amministrativi e garantire una risposta più omogenea ai bisogni dei cittadini.

Il parere positivo del CAL conferma la condivisione istituzionale attorno al nuovo assetto proposto dalla Regione Liguria e consente di procedere verso le successive fasi dell’iter legislativo. La riforma mira in particolare a consolidare il coordinamento tra territorio e ospedale, valorizzare i presidi locali e ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per migliorare la qualità complessiva dell’assistenza.

