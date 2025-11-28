‘Santa’: è arrivata la pista, felici di pattinare sul ghiaccio

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine” (Testo e foto)

Nell’ambito delle iniziative per le festività natalizie sammargheritesi, quest’oggi è stata inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio. Già prima della sua apertura ufficiale, prevista per le ore 17.00, alcune famiglie, con impazienti bambini, stavano attendendo l’accensione delle illuminazioni che dovevano decretarne l’apertura.

All’orario previsto, il via al divertimento sul ghiaccio, con la presenza, per l’amministrazione comunale, della consigliera Francesca Tarabocchia. Molto bella la location dell’impianto, nel contesto dell’Anfiteatro dedicato ad Umberto Bindi, dove, in estate, si tiene il contest musicale a lui dedicato.

All’ora prevista, via al divertimento per tutti. Una tensostruttura, ospita il box dove poter noleggiare i pattini e, inoltre, per i meno esperti, sono disponibili dei pupazzetti con pattini, con i quali godersi il divertimento della pista da seduti.

