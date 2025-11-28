‘Santa’: “In ricordo di Stefano Kovac, presidente Arci regionale scomparso oggi”

Da Cesare Teppati, Presidente Circolo Arci Culturale Polivalente Aps

Come presidente del Circolo Arci di Santa Margherita Ligure, in grande tristezza, saluto il nostro presidente regionale Stefano Kovac, che se n’è andato oggi a 56 anni.

Una vita spesa per la pace, anche rischiando di persona nelle aree di conflitto, e per il sociale, nella nostra regione, con eccezionale energia e, soprattutto, con quella capacità di dialogo che in questo tempo difficile sembra essersi persa, proprio quando ce ne sarebbe più bisogno.

Personalmente, il rimpianto è di non aver conosciuto prima Stefano, e più ancora di non poter condividere nei prossimi anni un pezzo di strada.

Ci contavo.

Invece posso solo abbracciare i suoi cari, e dire grazie, Stefano, per aver incontrato una persona che ha reso questo mondo un posto un po’ migliore, con poca retorica ma con tanto impegno.

