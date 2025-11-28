Space Economy: un settore in forte espansione

La Space Economy è un settore che combina tecnologie spaziali e digitali e che sta creando importanti opportunità tecnologiche ed economiche in diversi ambiti. È indubbiamente un settore in fortissima espansione che negli ultimi anni si è molto trasformato, tant’è che oggi è sempre più comune sentir parlare di New Space Economy.

In effetti, fino ai primi anni 2000, l’industria spaziale era dominata soprattutto dalle istituzioni pubbliche e governative e da grandi aziende aerospaziali (NASA, ESA o ASI, Thales Alenia Space, Leonardo, Boeing ecc.), essenzialmente per scopi scientifici e di difesa (Space Economy “tradizionale”). Da diversi anni, però, nel settore sono entrati progressivamente anche molti attori privati e questo ha portato a nuove dinamiche di mercato (New Space Economy).

