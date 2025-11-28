Turismo: da Lavagna alle Cinque Terre; Liguria Together porta il Levante alla Bitesp

Non una vetrina, ma una presa di posizione. Alla Bitesp, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale che si è appena chiusa a Venezia, Liguria Together ha scelto di presentarsi come sistema, non come somma di singole eccellenze. Niente frammentazione, niente campanilismi: la Liguria proposta come racconto continuo, dal Levante al Ponente, dal mare all’entroterra, costruendo sul posto relazioni operative con buyer (gli acquirenti) italiani e internazionali. A guidare la delegazione è stato Tiziano Sada, vicepresidente di Liguria Together, albergatore a Lavagna e figura di raccordo tra il mondo dell’ospitalità e la progettazione turistica territoriale: uno di quelli che il turismo lo praticano ogni giorno sul campo, non dalle scrivanie.

La presenza alla Bitesp non è stata simbolica, ma costruita come un vero e proprio lavoro di squadra. «Quest’anno abbiamo fatto una scelta diversa – spiega Tiziano Sada – Abbiamo comprato due desk e aperto quattro agende di lavoro, due il primo giorno e due il secondo giorno. Su ogni desk partecipavano tre operatori, quindi in totale eravamo dodici. Io personalmente ero la linea guida di tutti quanti, il capofila coordinatore dell’evento fiera, ma anche titolare di agenda. Negli anni scorsi eravamo noi i buyer, quelli che compravano i servizi. Invece quest’anno abbiamo ribaltato il modello: noi siamo diventati i seller, i venditori, e i buyer erano quelli che venivano da noi, a proporre e a chiedere. Per noi è stato un cambiamento importante».

