Volley/ Presentazione al Centro Acquarone dell’Entella Sitting

Presentazione ufficiale della squadra Special Olympics, dell’Entella Sitting Volley, lunedì 1° dicembre dalle ore 14:45 nella palestra del Centro Benedetto Acquarone. A sfilare sul terreno di gioco, sede degli allenamenti settimanali della squadra, con la divisa ufficiale i ragazzi del Centro Benedetto Acquarone Elena Anastasi, Roberto Ardito, Matteo Brusco, Francesco Coluccini, Federica Ferretto, Steve Meucci, Carlo Tiscornia e Roberto Vignolo. A completare la squadra, Mariarita Garibaldi (Dirigente) e Paola Mangiante (Accompagnatrice) insieme all’operatore di riferimento del progetto, la Referente Marta Collini. Allenatore della squadra è invece Furio Dioguardi con lo staff tecnico composto da: Matteo Noceti, Alessandro Cecchi, Chiara Sioli, Romina Ficili, Alessandro Assarini e Federico Marrè. Presidente dell’Entella Sitting Volley è Beppe De Franco. Sponsor della squadra è la MECI di Ugo Scartabelli.

