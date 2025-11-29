A Follo è contestazione: centinaia di tifosi ai cancelli in protesta al centro sportivo dello Spezia

È stata una mattinata decisamente concitata quella vissuta dallo Spezia oggi a Follo. Come annunciato negli scorsi giorni con un comunicato dalla Curva Ferrovia, un grosso numero di tifosi si è diretto in tarda mattinata verso il centro sportivo dove le aquile stavano preparando la partita di domani pomeriggio contro la Sampdoria. Circa 300 i supporter presenti, che inizialmente si sono mossi verso il lato alle spalle del secondo campo del centro sportivo, dove solitamente la squadra si allena. Sono stati lanciati alcuni fumogeni in campo, con tanti cori lanciati dai presenti, che invitavano i giocatori – in maniera molto meno edulcorata – a cambiare atteggiamento e a svoltare i risultati dopo un pessimo inizio di stagione.

Nonostante l’interferenza, però, la squadra ha proseguito l’allenamento sul campo principale del centro sportivo, portando così il nutrito gruppo a spostarsi davanti ai cancelli dalla parte opposta del ‘Comunale’, attendendo l’uscita dei calciatori e dei dirigenti. Sono stati lanciati diversi fumogeni, tra cui uno che ha colpito il tendone dove è allestita la palestra del club, che è stato bucato e che ha portato al pronto intervento dei magazzinieri, che hanno evitato si potessero creare ulteriori danni.

