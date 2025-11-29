Agenti Ai per Pmi, webinar gratuito di Edi Confcommercio

In un mercato in continua evoluzione, le imprese si trovano di fronte alla sfida di integrare tecnologie innovative per rimanere competitive. È qui che entrano in gioco gli Agenti AI, software progettati per automatizzare compiti, analizzare dati e interagire con clienti e processi aziendali, agendo come veri e propri “colleghi digitali”.

EDI Training Confcommercio presenta il webinar gratuito “Agenti AI per PMI: i tuoi nuovi colleghi digitali” che si terrà giovedì 11 dicembre dalle 14.30 alle 16.

