Economia

Agenti Ai per Pmi, webinar gratuito di Edi Confcommercio

Computer

In un mercato in continua evoluzione, le imprese si trovano di fronte alla sfida di integrare tecnologie innovative per rimanere competitive. È qui che entrano in gioco gli Agenti AI, software progettati per automatizzare compiti, analizzare dati e interagire con clienti e processi aziendali, agendo come veri e propri “colleghi digitali”.

EDI Training Confcommercio presenta il webinar gratuito “Agenti AI per PMI: i tuoi nuovi colleghi digitali” che si terrà giovedì 11 dicembre dalle 14.30 alle 16.

