Andora, salgono a 5 le licenze per il servizio taxi

Andora. Il consiglio comunale, ieri sera, ha approvato il regolamento comunale per il trasporto di persone mediante servizio pubblico non di linea – Taxi. L’aggiornamento ha determinato l’aumento a cinque (rispetto alle due attuali) del numero delle licenze dei taxi.
L’articolo 5 del regolamento stabilisce l’assegnazione di una licenza ogni 3.000 abitanti residenti e di un’ulteriore licenza ogni 1.500 posti letto risultanti dalla piattaforma ROSS della Regione Liguria, che registra gli immobili destinati ad affitti brevi.