Ansaldo Energia, sciopero e blocco del camion che deve portare le lavorazioni fuori Genova

Genova. Sciopero ieri mattina in Ansaldo Energia. Lo comunicato i sindacati Fiom e Fim con le rispettive rsu: “Questa mattina il camion mandato dalla Direzione Aziendale per portare in Texas il lavoro (barre statoriche) che possiamo e vogliamo fare a Genova, ha trovato gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia in sciopero – si legge nella nota sindacale – Questa nostra reazione ha fatto ripartire il camion vuoto e le barre sono ancora nel nostro stabilimento”.

“Bisognerà stare vigili ed attenti ma oggi abbiamo portato a casa un punto – dicono ancora i sindacati – Turbigo è la punta dell’Iceberg, di un piano che vede la Direzione Aziendale non puntare più sul nostro stabilimento di Genova ma decentrare ed esternalizzare tutto il lavoro. Combatteremo duramente per contrastare questo piano e difendere il nostro lavoro e il futuro dell’Ansaldo Energia a Genova”.

