Borghetto, Licari: “Azzerrati i debiti milionari del Comune e sono in arrivo nuovi lavori”

“Borghetto chiude i conti con il passato, guardando il presente e il futuro con prospettiva di profondo rinnovamento: il 2025 dell’amministrazione guidata da Stefano Coduri ha visto infatti un deciso cambio di passo sui conti e sui lavori messi in cantiere che daranno nuova linfa al Comune”. Si apre così una nota diffusa da Andrea Licari, vice sindaco del Comune di Borghetto Vara. “Dal lato economico da segnalare l’azzeramento dei debiti milionari che l’ente aveva accumulato con le ditte che in passato avevano operato per il Comune – esponendolo di fatto ad un concreto rischio default- così come l’estinzione dello stock dei debiti commerciali relativi al ritardo dei pagamenti delle fatture che ogni anno pesavano 20.000 euro sul bilancio comunale – si legge ancora nella nota -. Non solo, importantissima riduzione di 100.000 euro del mutuo intrapreso nel 2012 nel periodo post alluvione”.

Prosegue il vice sindaco: “Sul fronte dei lavori, invece, l’amministrazione ha stanziato 25.000 euro per l’acquisizione di segnaletica orizzontale e verticale che servirà per dare più ordine e sicurezza al paese: previste, infatti, tra le varie, due strisce pedonali rialzate che verranno apposte, tramite accordo con Provincia, sulla strada sp566, quella che fino a poco tempo fa era stata interessata dallo sciagurato autovelox: un chiaro messaggio di come questa amministrazione abbia realmente a cuore la sicurezza dei propri abitanti, senza incidere sulle tasche di cittadini e passanti. 30.000 euro, dopo i 50.000 dello scorso anno, verranno investiti nel potenziamento dei punti luce, 10.000 per l’acquisto di un mezzo pickup spargisale e 4000 per una nuova telecamera”.

Conclude Licari: “Ciliegina sulla torta sarà poi l’inizio del rifacimento del carrugio, atteso da più di vent’anni, grazie ad un finanziamento di 150.000 euro di Regione Liguria coadiuvato da 50.000 messi a disposizione dall’amministrazione borghettina. Da segnalare infine lavori già appaltati su cimiteri, parco giochi e asfaltature, oltre a 60.000 euro derivanti dalla vincita di un bando relativo al turismo accessibile ed inclusivo che metterà a disposizione servizi e attrezzature per le persone affette da disabilità”.

