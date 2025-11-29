COMMENTA
Carovana per un’economia di pace, presentata alla Spezia l’alternativa alla Legge di Bilancio

Roma, manifestazione per la pace del 21 giugno 2025 (foto Giorgio Pagano)

Il 4 dicembre, nella Sala Stampa del Senato, “Sbilanciamoci!” presenterà la propria proposta alternativa a una Legge di Bilancio che, secondo la rete, taglia diritti, welfare e prospettive per il futuro.

Ogni anno “Sbilanciamoci!” e “Rete italiana Pace e Disarmo” organizzano la “Carovana per un’economia di pace”, che tra ottobre e novembre attraversa città e luoghi simbolici come ospedali, scuole, carceri, luoghi di lavoro e centri per migranti, promuovendo incontri e assemblee con cittadini e associazioni della società civile.

