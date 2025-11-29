Celle Varazze batte Asti, Cascino: “Partita incredibile, abbiamo dominato per 60 minuti”

Celle Ligure. Nonostante l’ottimo palleggio e i molteplici tentativi verso la porta di Mitu, l’Asti di Cascino ha peccato solamente in un fattore, la finalizzazione. La porta sembrava nettamente stregata e, nonostante i 50 minuti di pieno dominio della gara da parte dei giocatori biancorossi, la squadra di Pisano oltre ad ottenere tre punti termina la partita con la porta inviolata.

Il sapore in bocca al termine dei 90 minuti è amarissimo, essendo che proprio le civette con questa vittoria agguantano in classifica a 15 punti i piemontesi. Podestà, Chillemi e compagni hanno provato in tutti i modi a gonfiare la rete, senza successo. Almeno quattro occasioni nitide davanti alla porta nei primi 45 minuti, prima del risveglio dei padroni di casa nel secondo tempo sicuramente più cinici sotto porta.

