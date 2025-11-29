Ceriale, nuovo atto di indirizzo per l’area T1: “Ci sarà un albergo a 4 stelle”

Nell’ultimo Consiglio comunale di Ceriale è stato modificato l’atto di indirizzo politico che era stato approvato il 30 novembre del 2023 con un nuovo indirizzo che tutela maggiormente l’interesse pubblico.

“Sono fortemente dispiaciuto che i consiglieri Giordano, Ligustro e Stefanì abbiano abbandonato l’aula al sesto punto dell’ordine del giorno, quindi tre punti prima in cui è stata discussa la modifica dell’atto di indirizzo che riguarda la zona T1, accusando la maggioranza di tenere atteggiamenti poco democratici ed arroganti” dichiara il vice sindaco Piercarlo Nervo.

