Gli Ora4 vincono il Premio Emozione “Elvino Echeoni” alla finale nazionale del Cantagiro

Premio Emozione “Elvino Echeoni” alla finale nazionale del Cantagiro per gli Ora4, band dalla doppia anima ligure/toscana formata da Sabrina Brozzo, Alessio Zeni, Roberto Pagliari e Salvatore Salafia. “Un riconoscimento che ci riempie il cuore, perché parla esattamente di ciò che per noi significa fare musica. Per noi la musica è condivisione: è incontrarsi a metà strada tra chi suona e chi ascolta. È riuscire ad arrivare al pubblico, trasmettere ciò che proviamo e restituire le emozioni che ogni brano porta con sé”, dicono dalla band, arrivata alla finale nazionale – tenutasi a Roma alla Stazione Birra – dopo aver vinto la finale toscana del Cantagiro, tenutasi lo scorso agosto a Bibbona. In precedenza erano arrivatii anche due successi in altrettanti contest per emergenti con l’inedito San Giuliano.

