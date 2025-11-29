Green Community, installati pannelli fotovoltaici su quattordici edifici pubblici della Lunigiana

La transizione energetica in Lunigiana compie un passo avanti significativo. Nell’ambito del progetto “Green Community Lunigiana”, finanziato dal PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2 “Green Communities”, l’Unione di Comuni Montana sta portando a termine l’installazione di impianti fotovoltaici su numerosi edifici pubblici del territorio.

Gli interventi, per un totale di circa 1 milione di euro, hanno riguardato il Centro Sportivo S. D’Acquisto di Aulla, la palestra scolastica di Bagnone, la palestra comunale di Casola in Lunigiana, l’impianto sportivo di Comano, il Palazzetto dello Sport di Fivizzano, l’Istituto Comprensivo Pacinotti, ancora a Fivizzano, l’Istituto Bonomi di Fosdinovo, la scuola materna ed elementare di Licciana Nardi, il Municipio di Mulazzo, gli spogliatoi del campo sportivo di Podenzana, le scuole e il Parco Fiera di Tresana, la palestra comunale di Filattiera, l’Istituto F.T. Baracchini di Villafranca in Lunigiana e infine la Caserma dei Carabinieri di Zeri. L’intero progetto rafforza ulteriormente il percorso della Lunigiana verso un modello energetico sostenibile, capace di generare benefici ambientali ed economici per l’intera comunità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com