Guardie giurate di notte, nuove telecamere, colonnine e sbarre: dal 1^ dicembre Tpl subentra ad Ata nella gestione del parcheggi di Savona

Savona. Da lunedì 1 dicembre la gestione dei parcheggi a sbarra e dei parcometri passa ufficialmente da ATA a TPL dando il via a una nuova fase dedicata al miglioramento della qualità del servizio, all’innovazione tecnologica e all’incremento della sicurezza. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere la sosta più semplice, sicura e moderna.

Per rispondere a questi input TPL ha disegnato un nuovo corso che comprende: sistemi digitali evoluti di gestione e accesso; modalità di pagamento più rapide e intuitive; migliore presidio delle aree, a partire da piazza del Popolo e Torre Porto dove è previsto un presidio notturno garantito da guardie giurate in servizio dalle 22 alle 6 del mattino; interventi infrastrutturali programmati e distribuiti su più mesi.

