Hockey Sarzana a Castiglione in cerca di riscatto

Castiglione-Sarzana sarà una delle sfide domenicali, in un match in cui il Sarzana di Sergio Festa è

dato favorito. I ragazzi di Bracali, però, hanno dimostrato di potersi giocare ogni partita, se riescono

a non commettere troppi errori in difesa. Dopo lo “choc” del derby contro Follonica, la squadra si è

ripresa nella trasferta a Breganze, mostrando una certa identità che si era smarrita nelle prime

uscite. L’Hockey Sarzana, dopo la sconfitta casalinga amara per 3-4 contro il TeamServiceCar

Monza (che con questa vittoria ha raggiunto la vetta della classifica) nel posticipo dell’ottava

giornata di Serie A1, è atteso dalla trasferta contro il Blue Factor H.C. Castiglione per la nona

giornata. Ora, l’obiettivo è ritrovare la scintilla e cercare la prima vittoria esterna stagionale nella

difficile trasferta contro i maremmani. Il Blue Factor H.C. Castiglione è una squadra neo-

promossa, ma si sta dimostrando un avversario tosto, compatto e mai domo, soprattutto nel

proprio Pala Casa Mora. Il Castiglione è noto per avere una precisa identità tattica, una difesa abbastanza chiusa, come confermato anche dal loro allenatore Massimo Bracali. I maremmani hanno dimostrato il loro temperamento. Nell’ultima partita casalinga contro il Follonica (il derby), pur perdendo 5-8, sono riusciti a portarsi avanti addirittura 5-0, mostrando grande grinta e capacità di sorprendere. Il Castiglione è reduce da una vittoria fondamentale per la salvezza, ottenuta in trasferta contro il Breganze (3-8), che ha dato loro grande consapevolezza nei propri mezzi. Per loro, ogni partita è vitale. L’allenatore Bracali ha chiarito che l’obiettivo è rendere dura la vita a tutti, specialmente in casa, dove cercheranno di sfruttare il supporto del pubblico. Il Presidente Maurizio Corona parla di una partita molto complicata: “Incontriamo una squadra in forma. Nel complesso, l’organico del Castiglione è buono. Noi dovremo cercare di limitare quanto più è possibile i loro contropiedi.” – ammonisce subito il Presidente Maurizio Corona. – “Loro, conoscendo mister Bracali, si presenteranno al Casa Mora per dare battaglia e queste sono le classiche partite da “prendere con le molle”, per non trovarsi in svantaggio e poi faticare per rimettersi in carreggiata e per recuperare.” (nella foto di Luciana Castagna Tabarelli e Munnè in azione contro il Monza).

SI GIOCA Domenica 30 Novembre 2025 – ore 20:45 – Casa Mora di Castiglione (GR)

BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – HOCKEY SARZANA

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com