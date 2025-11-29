Il Derthona Basket ospite dell’Asd Basket Loano per un allenamento a porte aperte

Loano. Ieri Angelo Vaccarezza ha portato i saluti istituzionali della Regione Liguria agli atleti e allo staff tecnico Derthona Basket, che hanno effettuato una sessione di allenamento aperto al pubblico al PalaGarassini di Loano.

“Ieri lo sport è stato il protagonista assoluto a Loano con un evento di altissimo livello – dichiara il consigliere regionale – L’Asd Basket Loano Garassini ha avuto l’onore di ospitare il Derthona Basket, una delle squadre di punta del campionato di Lega Serie A e attualmente tra le prime quattro forze del torneo. Questa visita si inserisce nel progetto di affiliazione ‘Progetto Open’ di Derthona Basket, un’iniziativa mirata allo sviluppo e alla crescita strutturale della società loanese. Grazie a questo progetto, la Liguria ha potuto accogliere un appuntamento sportivo di grande rilievo”.

