Il Soroptimist Club La Spezia organizza incontro su violenza di genere digitale e protezione online

Il Soroptimist International Club della Spezia, in occasione del “Soroptimist Day” e degli “Orange Days”, organizza un appuntamento dedicato a un tema sempre più urgente: la violenza di genere che si manifesta nel mondo digitale. L’evento, intitolato “Violenza digitale: rischi, consapevolezza e protezione in un mondo sempre più cyber”, organizzato in collaborazione con Gesta Srl, si terrà il 1° dicembre 2025 alle 18 presso Sunspace, in via Sapri 68 alla Spezia, con il patrocinio del Comune della Spezia, della Consulta Provinciale Femminile e di Consigliere al Lavoro – Woman at work.

Relatore dell’incontro sarà Edoardo Scippa, Cybersecurity Manager di Gesta Srl, che offrirà una panoramica completa sulle diverse forme di violenza esercitate attraverso Internet e dispositivi digitali. La relazione proporrà una rassegna dei principali rischi online legati alla violenza di genere: dalle molestie sui social network alla diffusione non consensuale di immagini, dagli attacchi informatici mirati ai casi di sorveglianza e controllo digitale, fino alle dinamiche di manipolazione, ricatto e intimidazione che trovano nei mezzi tecnologici un potente amplificatore.

