Insieme per Luni: “Museo Etnografico e strettoia di Casano non verranno realizzati per mancanza di risorse”

“Nel Consiglio Comunale del 27 novembre sono state discusse le delibere finanziarie già affrontate in Commissione Bilancio. Da quanto emerso, risulta evidente che ci troviamo di fronte a un aggiornamento radicale del Documento Unico di Programmazione, dovuto al rinvio — e in diversi casi all’abbandono — di molti progetti previsti dal programma elettorale. Progetti rilevanti come il Museo Etnografico e il completamento della strettoia di Casano non verranno più realizzati per mancanza di risorse”. Lo afferma il capogruppo di Insieme per Luni Davide Paolo Poli, che prosegue: “Il tema più critico rimane la manutenzione del territorio. I tecnici della Regione Liguria hanno effettuato i sopralluoghi necessari dopo gli ultimi eventi atmosferici, ma il Comune continua a intervenire quasi esclusivamente dopo il verificarsi dei danni. Oggi si puliscono fossi, canali e spazi verdi solo quando la situazione diventa pericolosa o i danni sono già evidenti. Questa impostazione ha un effetto inevitabile: opere mai completate o non mantenute in modo regolare generano problemi futuri molto più costosi, trasformando ciò che potrebbe essere programmato in interventi straordinari e urgenti. Dopo le ripetute sollecitazioni della minoranza, è stato finalmente avviato uno studio idraulico complessivo. Si tratta di uno strumento utile, ma non sono state stanziate le risorse necessarie per realizzare gli interventi che emergeranno. Addirittura, si ipotizza di coinvolgere economicamente gli imprenditori della zona industriale per opere fondamentali come l’allargamento del Lunara e del Canal del Bocco: un segnale chiaro della mancanza di fondi. Mentre la Giunta rinvia progetti e riduce la programmazione, non si registra un impegno concreto per intercettare finanziamenti strutturali, nonostante dal prossimo anno sarà nuovamente possibile ricorrere all’indebitamento per realizzare opere indispensabili a monte del Parmignola e dei principali canali e condotte. È proprio a monte che occorre intervenire per evitare che detriti e materiali di frana raggiungano le zone più esposte: Isola Alta, San Rocco, via Cannetolo, via Brigate Partigiane, Luni Mare e la piana. La minoranza attende ora di verificare nel nuovo DUP e nel Bilancio 2026 se la Giunta abbia davvero compreso la gravità della situazione. Ma la fiducia è poca: l’attuale maggioranza continua a scegliere una gestione reattiva, basata sull’emergenza, anziché un piano organico che eviti danni e contenziosi futuri. Il rinvio e l’abbandono di molti progetti non è solo un problema amministrativo: rischia di creare un’eredità pesantissima per le future generazioni. I ritardi accumulati oggi produrranno criticità crescenti negli anni a venire, aggravando costi e pericoli”.

