La Tarros ospita Lucca al Palasprint per uno scontro diretto per il terzo posto

Spezia Basket Tarros

Sono appaiate in classifica: chi vince supera l’altra e raggiunge il terzo posto, che potrebbe anche diventare il secondo in base ai risultati che arriveranno dagli altri parquet.
A sfidarsi sono lo Spezia Basket Tarros e il Basketball Club Lucca.
L’appuntamento è domenica 30 novembre alle 18.00 al PalaSprint.

“Sarà una gara importantissima – commenta il Direttore Sportivo Maurizio Caluri – è una sfida diretta e vincere vorrebbe dire tantissimo. Ci siamo allenati molto bene in settimana perchè non vogliamo interrompere questa serie positiva e vogliamo dare un’altra gioia ai nostri tifosi”.

