COMMENTA
CONDIVIDI
Economia

Liguria protagonista del boom italiano della nuda proprietà. E’ seconda dopo il Lazio

Liguria protagonista del boom italiano della nuda proprietà. E’ seconda dopo il Lazio

Casa

La casa non è più soltanto il luogo degli affetti: per un numero crescente di italiani rappresenta una leva economica da attivare per far fronte a un potere d’acquisto in calo e a un costo della vita sempre più elevato. In questo scenario, la nuda proprietà sta vivendo un’ascesa senza precedenti. Negli ultimi cinque anni, secondo Google Trends, le ricerche online dedicate a questa formula di compravendita sono aumentate del 142%, segno di un cambiamento culturale profondo nel rapporto tra cittadini e patrimonio immobiliare. All’interno di questa trasformazione, la Liguria emerge come uno dei territori più sensibili e dinamici. La regione si colloca infatti al secondo posto nella classifica nazionale dell’interesse online, subito dopo il Lazio e davanti alla Toscana. Un risultato coerente con le caratteristiche demografiche del territorio: la Liguria è la regione con l’età media più alta d’Italia (49,5 anni) e con il più elevato indice di vecchiaia, elementi che rendono l’immobile un bene strategico soprattutto per la popolazione anziana. Il contesto nazionale conferma questa tendenza. Secondo i dati ISTAT relativi al 2024, oltre 900 mila cittadini over 65 vivono in condizioni di povertà assoluta, pari al 6,4% della popolazione. Per molti di loro la casa rappresenta la principale risorsa economica su cui poter contare, e la nuda proprietà diventa così un modo concreto per ottenere liquidità senza rinunciare al diritto di abitazione. La classifica regionale delle ricerche online fotografa un fenomeno ormai consolidato:

  1. Lazio

  2. Liguria

  3. Toscana

  4. Friuli Venezia Giulia

  5. Piemonte

  6. Molise

  7. Lombardia

  8. Campania

  9. Sardegna

  10. Puglia

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com