Millesimo, il sindaco: “Dai giardini comunali alla viabilità di via Piani della Madonna, al lavoro su tre progetti importanti””

Millesimo. Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, 28 novembre sono state approvate variazioni al bilancio che il sindaco ritiene “importantissime. Previsti infatti i cofinanziamenti per tre importanti progetti per i quali sarà richiesto il contributo alla regione Liguria o enti terzi, sperando vengano accolti”.

“Il primo riguarda la messa in sicurezza della viabilità di via Piani della Madonna e via Moneta con la definizione della tombinatura e della rete di drenaggio delle acque superficiali ad oggi mancante, un’opera di grande rilievo idraulico e miglioramento infrastrutturale delle strade comunali, necessaria da anni, in una zona densamente popolata, per un quadro economico complessivo di oltre 330 mila euro – spiega nel dettaglio il primo cittadino – Il secondo riguarda il progetto di riqualificazione del parco verde dei giardini comunali adiacenti il palazzo comunale, dove è previsto il rifacimento di tutta la pavimentazione, dell’illuminazione e la sistemazione del monumento ai Caduti, oltre che la sistemazione delle aiuole. Un primo lotto funzionale di rigenerazione urbana del valore di 275 mila euro che riteniamo sia fondamentale per allargare il centro storico e migliorare la vivibilità del paese. Il terzo per la progettazione esecutiva finalizzata a realizzare il restauro conservativo del Gaietta, il nostro ponte medievale, un progetto del valore di circa 50 mila euro”.

